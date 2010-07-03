Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

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Верховная рада продлила закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до конца 2020 года. За решение проголосовали 320 депутатов из 226 необходимых, сообщает News.ru.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал продление закона на один год. По его словам, легче продлить этот документ, а позже внести "формулу Штайнмайера", которая упорядочивает Минские договоренности.

Закон об особом порядке в ДНР и ЛНР вступил в силу в 2014 году. Согласно документу, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Украины.

10 декабря депутат Максим Бужанский внес в Раду законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. По его словам, документ не защищал украинский язык, а лишь дискриминировал носителей других.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в апреле. Согласно ему, предусматривается использование только национального языка во всех сферах жизнедеятельности.