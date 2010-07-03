В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

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Проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного внесен в Верховную раду Украины. Об этом сообщил депутат Максим Бужанский.

"Внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств ввиду решения Венецианской комиссии", – написал он в своем Facebook.

По словам политика, такой закон не защищал украинский язык, а лишь дискриминировал носителей других языков, в частности русского.

В случае если закон будет отменен, появится возможность дискуссии между жителями востока и запада Украины, а также представителями различных профессий и политических взглядов, добавил Бужанский.

25 апреля в Раде приняли проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он был подписан Петром Порошенко 15 мая. Согласно документу, предусматривается использование только национального языка во всех сферах жизнедеятельности.