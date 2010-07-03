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Москва 24

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Общество

13:54

Госдума приняла закон об отмене "банковского роуминга"

экономика общество власть

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон об отмене "банковского роуминга" (комиссии за перевод средств между регионами). Об этом сообщает Агентство "Москва" по итогам заседания законодателей.

По новому документу банки не смогут снимать комиссию с пользователей при переводе денег между картами клиентов одной и той же организации, но зарегистрированными в разных регионах страны.

"Размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", – указано в законопроекте.

Инициатором законопроекта выступило правительство РФ. Поправки будут внесены в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

В конце ноября директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников заявил, что Банк России готовится обсудить установление единой комиссии за межбанковские переводы. Для реализации этой задумки могут задействовать Систему быстрых платежей.

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