Законопроект об отмене банковского роуминга внесли в Госдуму

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Депутаты Госдумы от "Справедливой России" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который отменяет банковский роуминг, сообщил Агентству "Москва" руководитель фракции Сергей Миронов.
"Сегодня банки взимают очень большие комиссионные, например, при переводе с одной карты на другую даже одного банка. Мы вносим инициативу, которая отменяет все эти правила", – сказал Миронов.
Депутат подчеркнул, что в прошлом году банки получили более 1,3 триллиона рублей прибыли.
Ранее национальный и внутрисетевой роуминг отменили в России. Постановление подписал 27 мая Дмитрий Медведев. Документ распространил принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге. МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2 подтвердили, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.
Эксперты прогнозировали подорожание услуг операторов в конце весны – начале лета. Директор МФК "Займер" Роман Макаров указывал, что цены увеличатся на кабельное телевидение, услуги интернет-провайдеров и сотовой связи, так как значительных затрат требует выполнение условий новых антитеррористических и антиэкстремистских законов.
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