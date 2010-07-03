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Путешествуя по стране, жители России больше не будут платить за входящие звонки. Национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России на законодательном уровне. Закон вступил в силу.

Постановление подписал 27 мая Дмитрий Медведев. По его словам, это постановление является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве.

Документ, который премьер-министр назвал "окончательным решением вопроса" с роумингом, распространил принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.

Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга еще в конце прошлого года.

МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2 подтвердили, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными, передает РИА Новости.

Ранее крупные операторы связи уже отменили роуминг по предписанию ФАС. В начале 2018 года "большая четверка" снизила тарифы в национальном роуминге, в том числе при поездках в Крым. К сентябрю прошлого года операторы перестали взимать дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри России.

Отмечается, что с отменой роуминга междугородные расценки никуда не денутся. Как поясняют эксперты, если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. В данном случае речь идет не о роуминге, а о междугородных вызовах.

При этом проблему с межгородом можно решить, если выбрать тарифный план с пакетом минут по всей России. В этом случае все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках пакета.