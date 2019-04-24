Как изменится жизнь россиян в июне

Отказ крупнейших операторов от внутрисетевого роуминга, новые правила решения разногласий по ОСАГО, а также третий этап амнистии капиталов – эти и другие изменения ждут россиян в первый месяц лета. Какие еще нововведения вступают в силу, а также что изменится в июне – в нашем материале.

Нет внутрисетевому роумингу

С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роуминг. Соответствующее постановление Дмитрий Медведев подписал 27 мая. "В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков – это абсолютно естественная и необходимая вещь", – пояснил премьер-министр.

Внутрисетевой роуминг – оказание операторами услуг связи за пределами домашнего региона. И теперь повышение стоимости звонков, как входящих, так и исходящих, за пределами области, где была зарегистрирована SIM-карта, упраздняется.



Кроме того, "Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2 отменяют с 1 июня плату за входящие звонки на территории Крыма, где они до сих пор оказывают услуги опосредованно. В этом регионе у операторов до сих пор нет своей сети, поэтому с клиентами они работают через местные сотовые компании-партнеры.

Совместное завещание для супругов

В июне вступает силу закон о совместном завещании для супругов, принятый Госдумой еще в июле прошлого года. Теперь пары, находящиеся в официальном браке, могут изъявлять свою последнюю волю в одном документе. Кроме того, в случае смерти одного из супругов второй сможет совершить последующее завещание или отменить совместное. В случае развода или признания брака недействительным документ теряет свою юридическую силу.

Также, начиная с этого месяца, супруги смогут убрать из завещания законных наследников, при этом не объясняя причины такого решения. Пара имеет право заключить наследственный договор с любым человеком, которого посчитает достойным. Однако дети-инвалиды, недееспособные родители, несовершеннолетние дети в любом случае получат наследство.

Продление амнистии капиталов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый этап для подачи специальной налоговой декларации о зарубежных счетах и активах начнется в июне и продлится до конца февраля 2020-го.

В этом году правила ужесточили: желающих воспользоваться амнистией обязуют не только декларировать счета за рубежом, но и переводить их в Россию. Если речь идет о крупных активах или бизнесе, подать документы и решить все сопутствующие вопросы можно будет только в специально предусмотренных административных зонах на территории Калининградской области и Приморского края – на льготных условиях.

Также вносятся изменения в Налоговый и Уголовный кодексы. В частности, налогоплательщиков, контролирующих иностранные компании, освобождают от уплаты НДФЛ на доходы от прибыли. Речь о тех, кого не признавали российскими резидентами в 2018 году.

Впервые амнистия капиталов была введена в 2015 году и продлилась до 2016-го. Тогда гражданам, в основном бизнесменам, предлагалось уведомить налоговую о средствах, размещенных на зарубежных счетах. Вторая волна проводилась в 2018–2019 годах: желающие могли задекларировать не только деньги, но и имущество.



Электронные талоны во Внуково

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В июне еще один московский аэропорт начнет принимать электронные посадочные талоны. Столичным первооткрывателем стал Шереметьево, который обеспечил такую возможность для путешественников еще в апреле. В первый летний месяц специальное оборудование появится и во Внуково.

При этом пассажирам, которые предпочитают обычные билеты, не придется от них отказываться. С помощью установленного оборудования можно сканировать код с любого посадочного талона: как электронного, так и бумажного.

Новый сервис позволит сэкономить время пассажиров, поможет избежать риск потери печатного билета, а также ускорит процедуру прохождения предполетных формальностей. Правда, воспользоваться электронными талонами можно будет только на внутренних рейсах.

Новые правила автотюнинга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 июня автовладельцы смогут поменять конструкцию своих железных коней, если получат на это разрешение от Госавтоинспекции.

Чтобы изменить конструкцию машины, необходимо будет предоставить план работ на экспертизу в техническую лабораторию. Разрешение на "прокачку" выдаст ГИБДД – на основе заключения экспертизы. Если планируемые изменения могут уничтожить идентификационный номер автомобиля, увеличить разрешенную максимальную массу, будут предполагать замену кузова, кабины или шасси частями, не предусмотренными маркой авто, в тюнинге откажут.

Свидетельство об изменениях владельцам "прокачанных тачек" будут выдавать только в ГИБДД уже после переделки ТС. Кстати, учитывайте, что в инспекции могут и отказать в утверждении уже проведенных изменений.

Финансовый омбудсмен спешит на помощь

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Теперь в спорах до 500 тысяч рублей по ОСАГО будет участвовать финансовый омбудсмен. Обратиться к нему сможет любой гражданин, имеющий разногласия со страховой компанией. Решения омбудсмена будут обязательными к исполнению, однако их смогут оспорить в суде – как владелец авто, так и страховщик.

Для граждан обращение к специалисту будет абсолютно бесплатным – во всех случаях. У страховщиков ситуация сложнее: если омбудсмен вынесет решение в пользу клиента, то компании придется заплатить специалисту за услуги 45 тысяч рублей. Однако если во время рассмотрения жалобы страховщики добровольно выполнят все условия клиентов, омбудсмен сделает им "скидку": тариф будет варьироваться от 7,5 до 30 тысяч рублей. Кстати, обратиться к специалисту можно будет и по выплатам трехлетней давности.

Кроме того, в новом месяце вступят в силу еще несколько нововведений по ОСАГО. Во-первых, с 1 июня автовладельцы смогут оформить ДТП без сотрудников полиции, даже если в столкновении участвовал иностранный автомобиль. Также расширится список тех, кто имеет право на компенсационные выплаты. Например, кроме потерпевшего и выгодоприобретателя на указанную сумму сможет претендовать и наследник.

Газовая сигнализация

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В июне вступает в силу свод правил проектирования систем газопотребления для жилых новостроек. Таким образом, в России могут появиться дома, оснащенные специальной газовой сигнализацией.

Согласно этим правилам, в новых домах, подключенных к газу, рекомендуется устанавливать систему контроля за уровнем загазованности – в теплогенераторных помещениях и в самих квартирах. В случае опасности датчики отключат подачу газа. Также в правилах советуют установить и специальные окна, которые легче вылетают при взрыве и могут гасить силу удара. Тогда в экстренной ситуации давление на несущие конструкции будет меньше, а значит снизится риск обрушения здания.

Однако в Минстрое уточнили: новые нормы носят добровольный характер, и застройщики могут им не следовать. При этом компания все равно должна будет отчитываться по ходу работ перед министерством.

Мониторинг банковских операций

В конце нового месяца вступает в силу закон о контроле за операциями по банковским картам, выпущенным за рубежом.

Российские банки должны будут фиксировать проведенную операцию и в течение трех дней направлять в Росфинмониторинг информацию о дате, месте и сумме операции, номере карты и названии банка, который ее выпустил, а также информацию о владельце карты.

Какие именно банки попадут под контроль, пока неизвестно. Список стран, чьи карточки будут наблюдать, Росфинмониторинг составит уже после вступления поправок в силу – то есть после 27 июня. Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Игорь Дивинский заметил, что в первую очередь это будут государства, где сильна активность террористов.

Летнее расписание в московских парках

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Спортивные и танцевальные тренировки, бесплатные мастер-классы и фестивали начнутся с 1 июня в столичных парках и продлятся до конца лета. У каждого комплекса свое расписание мероприятий, которое можно посмотреть на портале мэра Москвы.

Например, жители и гости города каждую среду смогут бесплатно посещать мастер-класс по аргентинскому танго в Саду имени Баумана, а в Детском парке имени Прямикова в тот же день по утрам начнут проводить фитнес-тренировки "День для мам".

Проверить здоровье бесплатно

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кроме секций и мастер-классов, летом в городских парках можно будет и бесплатно проверить здоровье – проект "Здоровая Москва" запустят 3 июня.

В течение всего лета медики будут работать более чем в 40 парках столицы: врачи будут проводить диагностику организма всем желающим и давать полезные советы. Павильоны будут работать с 08:00 до 22:00 без выходных и перерывов на обед. 3 июня откроются первые площадки в Перовском парке, парках "Радуга", "Печатники", в зонах отдыха "Мещерское", "Площадь Юности", в скверах имени Полетаева, у станции метро "Люблино" и в парке имени 850-летия Москвы.

Изменения в работе общественного транспорта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В июне изменится расписание пригородных поездов Белорусского направления МЖД из-за укладки новых бесстыковых путей протяженностью 15 километров на первом пути перегона Вязьма – Семлево в Смоленской области.

На время ремонта будет организовано движение поездов по соседнему пути. Несколько электричек, курсирующих между Москвой и подмосковными Одинцово, Звенигородом и Голицыно, выведут из расписания, а некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту. Кроме того, на станциях Кукаринской, Шаликово, Партизанской, Чапаевской, Полушкино, Малые Вяземы, Дачное, Пионерской, Перхушково, Здравнице, Баковке, Немчиновке и Сетуни электрички будут прибывать и отправляться раньше или позже времени, обозначенного в графике.

Также из-за ремонтных работ 1–2 июня изменения в расписании коснутся пригородных поездов Павелецкого направления.

Кроме того, летом продлят маршруты автобуса № 127 и троллейбуса № 20. В Мосгортрансе уточнили, что скорректированные маршруты будут действовать с 1 июня по 1 сентября с 9:00 до 21:00 по выходным дням.

Летние экскурсии

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

А Центральная пригородная пассажирская компания запускает на лето экскурсии из столицы в Подмосковье, а также в Рязанскую и Тульскую области. Первые из них пройдут уже 8 июня.

Длительность туров будет составлять один-два дня, обслужат экскурсию экспрессы, курсирующие на маршрутах МЖД. Расписание, описание экскурсий и график их проведения появятся на сайте ЦППК уже в июне. Там же можно и зарегистрироваться на ближайший выезд.