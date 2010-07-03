"Грамотная прокачка": утверждены новые правила автотюнинга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владельцы автомобилей смогут менять их конструкцию, получив разрешение в Госавтоинспекции. Новые правила автотюнинга утвердил Дмитрий Медведев. Подписанное премьер-министром постановление появилось на сайте кабмина.

Теперь тем, кто хочет изменить свою машину, нужно предоставить заключение технической экспертизы, выданное технической лабораторией.

Если изменения могут уничтожить идентификационный номер, специалисты откажут в тюнинге. Кроме того, одобрения не получит увеличение разрешенной максимальной массы, замена кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой авто.

Уже после переделки автомобиль направят на осмотр в ГИБДД. Затем хозяину машины либо дадут свидетельство, либо откажут в утверждении изменений.

Ранее житель Невинномысска переделал свой автомобиль так, чтобы он ездил задом наперед. Водителя привлекли к ответственности.

