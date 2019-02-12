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12 февраля, 10:55

Ставропольского водителя привлекли к ответственности за езду задом наперед

происшествия

12 февраля, 10:55

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Фото: www.instagram.com/chp_26stav

Жителя Невинномысска, которого после переделки автомобиля "ВАЗ-2106" прозвали ставропольским "Кулибиным", привлекли к ответственности. Молодой человек отличился ездой задом наперед по улицам краевого центра, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Искать 18-летнего изобретателя начали после появления видео, где его "шестерка" ехала в обратном направлении и вводила в заблуждение других участников дорожного движения.

Когда полицейские вышли на человека, внесшего изменения в конструкцию легковушки, оказалось, что его водительский стаж составляет менее года. За нарушение правил на парня составили три административных материала – за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, а также за несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства.

Отныне студент сможет передвигаться на автомобиле только после приведения в соответствие с конструкцией завода-изготовителя. С ним также провели поучительную беседу о недопустимости фактов управления технически неисправным транспортным средством.

происшествия

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