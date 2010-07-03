Маршруты автобуса №127 и троллейбуса №20 продлят на лето

В "Мосгортрансе" уточнили, что это будет сделано для удобства посетителей городских зон отдыха. Схемы маршрутов будут скорректированы с 1 июня по 1 сентября с 9:00 до 21:00 по выходным дням.
Автобус №127 будет курсировать от Рублево до Мякинино со всеми остановками. Троллейбус №20 – от Серебряного бора до остановки "Берег Москвы-реки" и также со всеми остановками.
С 1 июня в Москве откроются более 100 зон отдыха у воды. Также в парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский", на ВДНХ и в "Лужниках" будут работать открытые летние бассейны.
Сообщается, что для отдыхающих в зонах отдыха у воды будут открыты 22 поля для игры в мини-футбол, 31 площадка для пляжного волейбола, 34 спортивных и 60 детских площадок, 30 летних кафе, 30 торговых точек, 60 раздевалок, 14 станций проката лодок и катамаранов, 131 пункт велопроката, 10 мест для рыбалки, 21 точка для пикника и другое.
Ранее сообщалось, что продлевается маршрут № 614. Автобусы будут курсировать от Рождествена по Муравской улице до новой конечной остановки "Мир Митина".
Прежде остановочный пункт "Село Рождествено" был последним на маршруте. Остановка "Село Рождествено" в сторону "Мира Митина" будет перенесена на 100 метров вперед по ходу движения.
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