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01:29

Маршрут автобуса № 614 в районе станции метро "Пятницкое шоссе" изменится

транспорт

01:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусный маршрут № 614 в районе станции метро "Пятницкое шоссе" изменится с 1 июня, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", маршрут №614 продлевается. Автобусы будут курсировать от Рождествена по Муравской улице до новой конечной остановки "Мир Митина".

Прежде остановочный пункт "Село Рождествено" был последним на маршруте. Остановка "Село Рождествено" в сторону "Мира Митина" будет перенесена на 100 метров вперед по ходу движения.

Ранее сообщалось, что автопарк столицы до конца 2020 года пополнится 596 низкопольными автобусами. Трехлетний контракт предусматривает поставку автобусов НЕФАЗ 5299-40-52. Из них 30 будут с кабиной инструктора.

Автобусы, о которых идет речь, разработаны с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. У них светлый просторный салон с широкой накопительной площадкой и удобные поручни с кнопками вызова водителя.

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