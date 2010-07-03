Мострансавто испытает новый низкопольный автобус на газовом топливе

Мострансавто проведет испытания нового низкопольного автобуса на газовом топливе. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мострансавто приступило к опытной эксплуатации автобуса LOTOS 105, использующего в качестве топлива компримированный природный газ. Испытания будут проходить в течение месяца, до 27 июня, на одном из маршрутов филиала предприятия в Химках", – говорится в сообщении.
В салоне низкопольного автобуса смогут разместиться 76 человек, при этом 25 пассажиров смогут расположиться на камфортабельных креслах. Для маломобильных граждан автобус оснащен специальным пологим подъемом и площадкой для заезда инвалидных кресел.
Помимо этого, в автобусе действует современная система информирования пассажиров, кондиционер, электронный маршрутоуказатель, датчики пожарной сигнализации, система ГЛОНАСС/GPS, USB-розетки и камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что автопарк столицы до конца 2020 года пополнится 596 низкопольными автобусами. Трехлетний контракт предусматривает поставку автобусов НЕФАЗ 5299-40-52. Из них 30 будут с кабиной инструктора.
Автобусы, о которых идет речь, разработаны с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. У них светлый просторный салон с широкой накопительной площадкой и удобные поручни с кнопками вызова водителя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.