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21:23

Мострансавто испытает новый низкопольный автобус на газовом топливе

транспорт

21:23

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Фото: vk.com/gupmta

Мострансавто проведет испытания нового низкопольного автобуса на газовом топливе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мострансавто приступило к опытной эксплуатации автобуса LOTOS 105, использующего в качестве топлива компримированный природный газ. Испытания будут проходить в течение месяца, до 27 июня, на одном из маршрутов филиала предприятия в Химках", – говорится в сообщении.

В салоне низкопольного автобуса смогут разместиться 76 человек, при этом 25 пассажиров смогут расположиться на камфортабельных креслах. Для маломобильных граждан автобус оснащен специальным пологим подъемом и площадкой для заезда инвалидных кресел.

Помимо этого, в автобусе действует современная система информирования пассажиров, кондиционер, электронный маршрутоуказатель, датчики пожарной сигнализации, система ГЛОНАСС/GPS, USB-розетки и камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что автопарк столицы до конца 2020 года пополнится 596 низкопольными автобусами. Трехлетний контракт предусматривает поставку автобусов НЕФАЗ 5299-40-52. Из них 30 будут с кабиной инструктора.

Автобусы, о которых идет речь, разработаны с учетом современных требований к безопасности и комфорту пассажиров. У них светлый просторный салон с широкой накопительной площадкой и удобные поручни с кнопками вызова водителя.

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