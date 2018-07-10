Принят закон о совместном завещании супругов

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Госдума приняла в третьем чтении закон о совместном завещании супругов, сообщает Агентство "Москва".

Теперь супруги смогут заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания. Они будут вправе завещать любым лицам общее имущество и имущество каждого по отдельности.

Отмечается, что завещание утратит свою силу в случае развода или признания брака недействительным. При этом один из супругов в любое время, в том числе после смерти второго, сможет совершить последующее завещание или отменить совместное завещание.

Помимо этого, в документе прописана конструкция наследственного договора, который наследодатель сможет заключить с любым из лиц. В договоре можно будет прописать обязанность наследников совершить какие-либо действия, чтобы исполнить его волю.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.