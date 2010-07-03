Расписание поездов Павелецкого направления МЖД изменится

Расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги изменится 31 мая и 1-2 июня. Расписание скорректировано в связи с ремонтными работами, сообщила пресс-служба магистрали.
"С 31 мая на 1 июня (с 22:30 до 15:30) и с 1 на 2 июня (с 22:30 до 10:30) на втором главном пути перегона Коломенское – Бирюлево-Товарная Павелецкого направления МЖД пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Технологические "окна" назначены в выходные дни и преимущественно в ночное время, чтобы максимально сохранить количество пригородных поездов в популярное для поездок время", – говорится в сообщении.
Корректировки коснутся остановочных пунктов "Бирюлево-Пассажирская", "Бирюлево-Товарная", "Булатниково", "Чертаново", "Коломенская", "Нижние" и "Верхние котлы", "Зил", "Ленинская", "Калинина", "Расторгуево".
Ранее сообщалось, что расписание электричек Киевского направления изменится в конце мая – начале июня. С 1 на 2 июня (с 20:30 до 9:30) на перегоне Москва – Сортировочная – Киевская – Очаково пройдут работы по развитию железнодорожной инфраструктуры.
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