Расписание электричек Киевского направления временно изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Расписание электричек Киевского направления изменится в конце мая – начале июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"С 25 на 26 мая (с 21:30 до 8:20) и с 1 на 2 июня (с 20:30 до 9:30) на перегоне Москва – Сортировочная – Киевская – Очаково Киевского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проведения работ будут сняты некоторые поезда, которые курсируют между Москвой и станциями Переделкино, Новопеределкино, Апрелевка и Нара. Помимо этого, у нескольких электричек изменится время отправления и прибывания, а также количество остановок.
При этом в пресс-службе добавили, что технологические "окна" назначены в выходные и преимущественно в ночное время, чтобы не создавать проблем для пассажиров и максимально сохранить количество и расписание пригородных поездов в дневное время.
Ранее сообщалось, что расписание нескольких электричек Савеловского направления МЖД изменится с 22 по 24 мая. Из расписания выведут несколько электричек в дни работ на участках Москва – Лобня, Москва – Талдом, Каналстрой – Вербилки, Каналстрой – Дубна и Икша – Дубна.
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