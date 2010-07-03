Остановку "Санино" на Киевском направлении МЖД достроят в 2020 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2020 году на Киевском направлении МЖД достроят остановку "Санино". Она появится на территории ТиНАО, пояснили в пресс-службе магистрали.

Новая станция расположится рядом с одноименной деревней между станциями "Кокошкино" и "Крекшино". С ее открытием местные жители смогут быстрее добираться до центра Москвы.

На станции сделают две платформы с навесами во всю длину и двумя подземными переходами, где будут находиться кассы и турникеты. Сейчас строят первую платформу. Перед тем, как приступить ко второй, земляное полотно подготовят к укладке дополнительных путей.

Помимо этого, в тоннелях установят эскалаторы и лифты для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года Киевское и Смоленское направление МЖД соединят. Это сделают для строительства нового МЦД.

