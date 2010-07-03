Расписание электричек Савеловского направления изменится на несколько дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание нескольких электричек Савеловского направления МЖД изменится с 22 по 24 мая. Изменения связаны с ремонтными работами, сообщает пресс-служба МЖД.

"С 22 по 24 мая на участках Каналстрой – Вербилки и Яхрома – Икша Савеловского направления МЖД железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы. Запланировано заменить 800 метров рельсошпальной решетки", – сказано в сообщении.

Технологические "окна" назначены на дневное время с 10:00 до 14:50. Из расписания выведут несколько электричек в дни работ на участках Москва – Лобня, Москва – Талдом, Каналстрой – Вербилки, Каналстрой – Дубна и Икша – Дубна.

На прошлых выходных, 18 и 19 мая, менялось расписание электричек Курского направления МЖД из-за работ по развитию инфраструктуры.