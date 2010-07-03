Расписание электричек Курского направления изменится 18 и 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек Курского направления МЖД изменится 18 и 19 мая из-за работ по развитию инфраструктуры, сообщается на сайте магистрали.

Работы пройдут с 9:50 18 мая до 5:50 19 мая на втором главном пути перегона Щербинка – Подольск. Изменения затронут электрички диаметральных маршрутов, которые переходят или поступают с Рижского и Белорусского направлений.

В частности, на участках Нахабино – Львовская, Царицыно – Одинцово, Подольск – Кубинка и Голицыно – Подольск из расписания выведут несколько электропоездов, некоторые проследуют по укороченному маршруту.

Во время технологического "окна" планируется демонтировать часть старого пути и уложить новый протяженностью 1,3 километра.

18 мая не выйдет в рейс электропоезд № 6970 Тула – Москва (отправлением из Тулы в 19:57). Пригородные поезда по направлению в Москву не будут останавливаться на станциях Силикатная и Щербинка.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру Курского, Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов объединят в рамках проекта по созданию Московских центральных диаметров.