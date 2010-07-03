Внутрисетевой роуминг отменят с 1 июня

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Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами.

По его словам, это постановление является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве.

Премьер подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства. Он напомнил, что, согласно принятому закону, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня.

Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы. "В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков – это абсолютно естественная и необходимая вещь", – цитирует Медведева РИА Новости.

Президент России подписал закон об отмене национального роуминга еще в конце прошлого года. Операторов связи обязали устанавливать одинаковые условия оказания услуг в своей сети каждому абоненту вне зависимости от его местонахождения в пределах России.

При этом абонент отдельно оплачивает телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами РФ. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.