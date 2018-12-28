Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Президент России подписал закон об отмене национального роуминга. Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения внесены в федеральный закон "О связи".

Операторов связи обязали устанавливать одинаковые условия оказания услуг в своей сети каждому абоненту вне зависимости от его местонахождения в пределах России. При этом абонент оплачивает телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами РФ.

Самый долгожданный в России закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала компании "Вымпелком", МТС и "Мегафон" за внутрисетевой роуминг. Каждая из них должна будет заплатить 737,5 тысячи рублей.