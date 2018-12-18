Мобильных операторов наказали за роуминг

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компании "Вымпелком", МТС, "Мегафон" за внутрисетевой роуминг, сообщает пресс-служба ведомства. Каждая из них должна будет заплатить 737,5 тысячи рублей в течение 60 дней.
По мнению антимонопольного ведомства, услуги связи при путешествиях по России за пределами домашнего региона стоили необоснованно дорого. Ежесуточная плата при нахождении абонента вне домашнего региона тоже считают необоснованным.
Служба предупреждала операторов об устранении этой разницы в тарифах. При этом устранение не должно ухудшить положение абонентов.
Компании не исполнили предупреждения в полном объеме. В марте ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства и признала тройку операторов нарушившими закон "О защите конкуренции".
Нарушения компании устранили во время рассмотрения дел. По этой причине ФАС не стала выдавать обязательное для исполнения предписание операторам.
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