Аэропорт Внуково с 1 июня начнет принимать электронные посадочные талоны, сообщает пресс-служба авиаузла. Пока нововведение коснется только внутренние рейсы.
Пассажиры смогут самостоятельно сканировать код имеющегося посадочного талона – бумажного или электронного – с помощью специального оборудования. Оно будет установлено на пунктах спецконтроля при проходе в зал вылета и на выходе при посадке в самолет.
При использовании электронного посадочного следует убедиться, что яркости экрана мобильного устройства достаточно для его считывания, а на экране отсутствуют антибликовая и прочие защитные пленки, не позволяющие произвести сканирование информации.
Если мобильное устройство не позволяет сканировать информацию с его экрана, бумажный посадочный талон можно получить на стойке регистрации.
В апреле пассажиров с электронными посадочными талонами начал обслуживать аэропорт Шереметьево. Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, а также упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей.
По словам гендиректора авиаузла Михаила Василенко, систему уже протестировали. По его мнению, это упростит пропускную способность. При этом отказываться от бумажных посадочных талонов аэропорт пока не планирует, поскольку большинство россиян летают на самолетах один–два раза в год, и им удобнее использовать традиционные билеты.
Использовать электронные посадочные талоны авиапассажирам в России разрешили в феврале. Возможным это стало благодаря изменениям в законодательстве. Авиакомпании обязали сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона, либо писать о новых правилах на своем сайте.
В 2020 году регистрацию по электронным посадочным талонам могут внедрить в аэропорту Жуковский.
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