Совфед одобрил пакет законов о продлении "амнистии капитала"

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Сенаторы одобрили в ходе заседания пакет правительственных законов, который, в частности, продлевает срок "амнистии капитала" до 1 марта 2020 года, передает Агентство "Москва".

Воспользоваться амнистией смогут те, кто переведет деньги в Россию и перерегистрирует декларируемые активы в специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.

Также вносятся изменения в налоговый и уголовный кодексы. В частности, налогоплательщиков, контролирующих иностранные компании, освобождают от уплаты НДФЛ на доходы от ее прибыли. Речь о тех, кого не признавали российскими резидентами в 2018 году.

Согласно принятым документам, представление декларации освободит налогоплательщиков от взыскания налогов, связанных с имуществом или счетами за рубежом. Исключением станут только налоги от прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний.

Пакет законов о продлении сроков "амнистии капитала" до 1 марта 2020 года ранее приняла Госдума.

Первая волна "амнистии капитала" прошла в 2015–2016 годах, а вторая проводилась до конца февраля текущего года. Ранее Владимир Путин поручил кабмину продлить "амнистию капитала" до 1 марта 2020 года.