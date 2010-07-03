Проекты законов о продлении амнистии капиталов одобрили в кабмине

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Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности одобрило проекты документов о продлении амнистии капитала, сообщает сайт кабмина.

Авторы законопроектов предлагают продлить срок добровольного декларирования активов и счетов в банках до 1 марта 2020 года. При этом физлица сохранят все установленные гарантии.

Отмечается, что владельцы зарубежных счетов и активов должны будут провести репатриацию средств и сменить на российскую юрисдикцию подконтрольных иностранных компаний. Для этого в Калининградской области и в Приморье созданы специальные административные районы.

Ранее Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала еще минимум на год. По словам президента, это нужно тем, кто переводит средства в Россию и регистрирует бизнес в специальных административных районах.

Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Второй этап – с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

