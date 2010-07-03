Комитет Госдумы одобрил законопроект о продлении амнистии капитала

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об амнистии капитала. Соответствующее решение комитет принял на заседании, передает Агентство "Москва".

Авторы законопроектов предлагают продлить срок добровольного декларирования активов и счетов в банках до 1 марта 2020 года. При этом физлица сохранят все установленные гарантии.

Отмечается, что владельцы зарубежных счетов и активов должны будут провести репатриацию средств и сменить на российскую юрисдикцию подконтрольных иностранных компаний. Для этого в Калининградской области и в Приморье созданы специальные административные районы.

В рекомендациях к принятию в первом чтении проекта закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. В частности, налогоплательщика, который контролирует зарубежную компанию, предлагают освободить от уплаты налогов на доходы физлиц от ее прибыли, если по итогам налогового периода в прошлом году он не признавался резидентом РФ.

Ранее Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала еще минимум на год. По словам президента, это нужно тем, кто переводит средства в Россию и регистрирует бизнес в специальных административных районах.