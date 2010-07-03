Госдума продлила сроки "амнистии капитала"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пакет законов о продлении сроков "амнистии капитала" до 1 марта 2020 года принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Воспользоваться амнистией смогут те, кто переведет деньги в Россию и перерегистрирует декларируемые активы в специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.

Изменения внесут в Налоговый и Уголовный кодексы РФ. В связи с этим налогоплательщиков, которые контролируют иностранные компании, освободят от НДФЛ на доходы от прибыли. Речь о тех, кого не признавали российскими резидентами в 2018 году.

Согласно принятым документам, представление декларации освободит налогоплательщиков от взыскания налогов, связанных с имуществом или счетами за рубежом. Исключением станут только налоги от прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний.

Помимо этого, участники третьего этапа "амнистии капитала" смогут избежать уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года. До этого времени россияне могли ликвидировать контролируемые иностранные компании и перевести средства в РФ.

Первая волна "амнистии капитала" прошла в 2015–2016 годах, а вторая проводилась до конца февраля текущего года. Ранее Владимир Путин поручил кабмину продлить "амнистию капитала" до 1 марта 2020 года.

