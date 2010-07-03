Расписание ряда поездов Белорусского направления изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание ряда поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне. Дело в том, что на первом пути перегона Вязьма – Семлево в Смоленской области планируют уложить новые бесстыковые пути на протяжении 15 километров, сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что это обеспечит плавность хода поездов и снизит уровень шума.

"Работы по модернизации железнодорожного полотна будут проводиться с 3 по 6 июня во время 12-часовых технологических окон – с 7:00 до 19:00, а также с 0:05 8 июня до 0:05 10 июня – по технологии "закрытого перегона", что позволит сконцентрировать ресурсы и осуществить большой объем работ", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на время работ будет организовано движение поездов по соседнему пути.

Несколько электричек, курсирующих между Москвой и подмосковными городами Одинцово, Звенигород и Голицыно, выведут из расписания, а некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту.

Также часть электричек будут отправляться и прибывать раньше или позже графика. Это касается станций Кукаринская, Шаликово, Партизанская, Чапаевская, Полушкино, Малые Вяземы, Дачное, Пионерская, Перхушково, Здравница, Баковка, Немчиновка и Сетунь.

Посмотреть измененное расписание можно на вокзалах и остановках, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Кроме того, 31 мая и 1–2 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления. Расписание скорректировано в связи с ремонтными работами.

Корректировки коснутся остановочных пунктов Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Булатниково, Чертаново, Коломенская, Нижние и Верхние котлы, ЗИЛ, Ленинская, Калинина, Расторгуево.