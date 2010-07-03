Летние экскурсионные туры стартуют 8 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 8 июня запускает летние экскурсии из столицы в города Московской, Рязанской и Тульской областей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Экскурсии будут организованы на экспрессах, обслуживающих маршруты на МЖД.



"Каждая группа отправится в тур в сопровождении профессионального гида. Экскурсии планируют проводить с 8 июня до сентября", – говорится в сообщении.

Длительность туров – один или два дня. В стоимость поездки входят билеты на поезд и в музеи, трансфер и питание, а если поездка двухдневная, то и проживание в отеле.

Узнать подробную программу, стоимость туров и зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте ЦППК. Расписание первых экскурсий уже опубликовано, в июне появятся описание и график проведения всех экскурсий. Дата последнего тура будет известна в конце августа

Ранее стало известно, что в продажу поступили подарочные сертификаты на поездки в семь российских городов. Сертификаты можно приобрести номиналом 2 тысячи и 7 тысяч рублей.

Сертификаты действуют в течение 90 дней и дают возможность отправиться на экскурсию в Дмитров, Коломну, Сергиев Посад, Рязань, Истру, Александров и Чехов.

Купить подарочные сертификаты можно на Комсомольской площади и на сайте ЦППК. В дальнейшем по сертификату можно будет поехать в любую туристическую поездку, представленную на сайте перевозчика.