Велоэкскурсии запустят в парках "Измайлово" и "Косинский"

Маршруты для велоэкскурсий откроются в парках "Измайлово" и "Косинский". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Instagram.
"Катаясь в парке "Кузьминки-Люблино", можно послушать рассказ об истории усадьбы и природе лесопарка", − написал мэр. Он уточнил, что бесплатные велоэкскурсии будут проходить раз в неделю в течение всего лета. "Скоро также откроются маршруты в "Измайлово" и в "Косинском" парке", − отметил Собянин.
Кроме того, мэр пообещал, что в Зеленограде организуют экскурсии на самокатах для малышей.
Первую в этом сезоне велоэкскурсию 16 мая провели специалисты Мосприроды в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Участникам велопрогулки поведали историю усадьбы, рассказали о местных флоре и фауне. Присоединиться к экскурсии на велосипеде можно каждый четверг.
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