В продажу поступили подарочные сертификаты на поездки в 7 городов РФ

В продажу поступили подарочные сертификаты на поездки в семь российских городов. Сертификаты можно приобрести номиналом 2 тысячи и 7 тысяч рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".
"Они действительны в течение 90 дней и позволяют обладателю подарка отправиться на экскурсию в Дмитров, Коломну, Сергиев Посад, Рязань, Истру, Александров и Чехов", – говорится в сообщении.
Купить подарочные сертификаты можно на Комсомольской площади и на сайте ЦППК.
Отмечается, что в дальнейшем по сертификату можно будет поехать в любую туристическую поездку, представленную на сайте перевозчика.
Сертификат дает право оплатить поездку одного и нескольких человек. В стоимость включены билеты на электричку, экскурсии, а в некоторых турпакетах есть входные билеты на выставки и музеи, а также обед.
Ранее сообщалось, что в городском пассажирском навигаторе "Мосгорпасс" появилась экскурсия по храмам, связанным со Святителем Николаем.
В списке адресов – Храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках и Храм святителя Николая в Толмачах, Николо-Перервинский монастырь и Храм Святителя Николая Чудотворца в Троекурове, Церковь Святителя Николая на Трех Горах и Храм Святителя Николая на Щепах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.