В продажу поступили подарочные сертификаты на поездки в 7 городов РФ

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В продажу поступили подарочные сертификаты на поездки в семь российских городов. Сертификаты можно приобрести номиналом 2 тысячи и 7 тысяч рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

"Они действительны в течение 90 дней и позволяют обладателю подарка отправиться на экскурсию в Дмитров, Коломну, Сергиев Посад, Рязань, Истру, Александров и Чехов", – говорится в сообщении.

Купить подарочные сертификаты можно на Комсомольской площади и на сайте ЦППК.

Отмечается, что в дальнейшем по сертификату можно будет поехать в любую туристическую поездку, представленную на сайте перевозчика.

Сертификат дает право оплатить поездку одного и нескольких человек. В стоимость включены билеты на электричку, экскурсии, а в некоторых турпакетах есть входные билеты на выставки и музеи, а также обед.

Ранее сообщалось, что в городском пассажирском навигаторе "Мосгорпасс" появилась экскурсия по храмам, связанным со Святителем Николаем.

В списке адресов – Храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках и Храм святителя Николая в Толмачах, Николо-Перервинский монастырь и Храм Святителя Николая Чудотворца в Троекурове, Церковь Святителя Николая на Трех Горах и Храм Святителя Николая на Щепах.