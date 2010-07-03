В Москве запустили онлайн-экскурсию к Николину Дню

Экскурсию по храмам, связанным со Святителем Николаем, запустили в Москве в городском пассажирском навигаторе "Мосгорпасс" к весеннему фестивалю искусств "Николин день".
"Экскурсия посвящена столичным храмам, которые носят имя Святителя Николая, и рассказывает интересные факты из истории каждого из этих памятных адресов на карте Москвы. Маршрут под названием "Самый добрый святой: храмы Николая Чудотворца в Москве" находится в основном меню приложения в разделе "Экскурсии", – сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля "Николин день".
В списке адресов – Храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках и Храм святителя Николая в Толмачах, Николо-Перервинский монастырь и Храм Святителя Николая Чудотворца в Троекурове, Церковь Святителя Николая на Трех Горах и Храм Святителя Николая на Щепах. Приложение можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.
Фестиваль искусств "Николин день" первый раз пройдет на девяти площадках столицы с 17 по 19 мая. Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, тематических карнавальных шествиях на площади Революции, Тверском бульваре, Тверской площади и парке Коломенское, а на Манежной площади посетители увидят 17-метровый корабль.
"Мосгорпасс" – городской пассажирский навигатор. Он позволяет строить маршруты передвижения по городу и выбирать оптимальный в зависимости от времени поездки, ее стоимости и вида транспорта. Отличительные особенности приложения — отображение автобусов и другого наземного транспорта в реальном времени, расчет шагов, общение с попутчиками и возможность пополнения баланса карты "Тройка".
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