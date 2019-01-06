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16:32

С поэтами по Садовому. Новогодняя экскурсия появилась в приложении "Мосгорпасс"

транспорт технологии праздники

16:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодняя литературная экскурсия появилась в приложении "Мосгорпасс" в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".

Увлекательный виртуальный гид "По Садовому – в новый, 2019 год" включает тексты классиков: Лермонтова, Толстого, Чехова, Бродского, − а также любопытные факты из жизни столицы. 29 литературных "остановок" были подобраны специально для автобусного маршрута "Б" по Садовому кольцу.

В пути пользователи приложения "Мосгорпасс" узнают, в частности, что делал 1 января 1840 года Михаил Лермонтов, как праздновала Святки Наташа Ростова или как Антон Чехов представил контракт человека с Новым годом.

Кроме того, на Кудринской площади, где стоит памятник Иосифу Бродскому, москвичи и гости города услышат знаменитые строки поэта, посвященные Рождеству. А на Таганской площади прозвучит новогоднее стихотворение Андрея Вознесенского, жизнь и творчество которого были тесно связаны с Театром на Таганке.

Чтобы совершить экскурсию по литературному Садовому, достаточно установить на своем смартфоне бесплатное мобильное приложение "Мосгорпасс" и выбрать в меню пункт "По Садовому – в новый, 2019 год". После этого можно будет, удобно устроившись в кресле автобуса "Б", насладиться рассказом и видами зимней Москвы.

Бесплатные экскурсии в новогодние праздники

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