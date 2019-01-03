Районные рождественские площадки станут столичной традицией

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что районные рождественские площадки станут в Москве традиционными. Об этом сообщается в блоге мэра.

Глава города напомнил, что в этом году открылось 5 больших праздничных площадок за пределами центра – в Бутове, Новокосине, Зябликове, Кузьминках и Митине.

"Каждый год будем создавать в районах по несколько качественных фестивальных площадок, чтобы была возможность побывать на празднике в шаговой доступности", – сказал мэр.

В этом году две трети праздничных площадок в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" работают не в центре города, а в спальных районах. По словам мэра, фестивальные площадки становятся ближе к людям.