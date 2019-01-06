7 способов нестандартно провести Рождество в Москве

Предлагаем альтернативные варианты празднику в кругу семьи: концерты, мюзикл, иммерсивный спектакль и ретроспектива фильмов.

Christmas Gala. Концерт с песочной анимацией

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Антонио Вивальди, Эдвард Грига, Петр Ильич Чайковский и Никколо Паганини – в интерпретации crossover квартета "Черный квадрат". Главная фишка музыкантов – переосмысление классики, которую они дополняют ритмами джаза, экспрессией рока и мотивами этнической музыки. В общем, все как всегда: флейта, контрабас, фортепиано и ударные, но с поправкой на современность. Дополнением вечера станет песочная анимация.

Где: Особняк на Волхонке

Адрес: Большой Знаменский переулок, 2, строение 3

Когда: 7 января, в 19:00

Стоимость: 1600-2800 рублей

Концерт Монеточки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Для тех, кто пропустил, Монеточка – музыкальная сенсация ушедшего года. Она стала феноменом рунета всего несколько лет назад, а сегодня певица – уже звезда российского поп-рока. Ее треки обличают глянцевые идеалы, любовь, мир пафоса и богатства. На концерте Монеточка споет песни из альбома "Раскраски для взрослых": "Русский ковчег", "Каждый раз", "Нимфоманка" и другие ироничные композиции. Для тех, кто любит стеб на грани цинизма над действительностью.

Где: Главклуб Green Concert

Адрес: улица Орджоникидзе, 11

Когда: 7 января 2019 г., в 20:00

Стоимость: 1400 рублей, билетов уже нет

Спектакль "Зеркало Карлоса Сантоса"

Режиссер Талгат Баталов, неоднократный номинант премии "Золотая маска", поставил иммерсивный спектакль в жанре театра-променада по пьесе Максима Курочкина. Обязательная часть программы – ужин в финале. Приготовьтесь к тому, что у вас отнимут телефон, наденут маски, выдадут накидки и отправят в путешествие по комнатам (в спектакле их дюжина), которые создала художница Ольга Никитина. Те, кто уже видел "Зеркало Карлоса Сантоса", утверждают, что постановка – психологический эксперимент зрителя над самим собой. Неплохой вариант для тех, кто пытается начать новую жизнь с нового года.

Где: пространство Speak Easy театра "Зеркало"

Адрес: улица Большая Дмитровка, 32

Когда: 7 января, в 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00

Стоимость: 6000 рублей

Мюзикл "Синяя синяя птица"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Постановка – интерпретация режиссера Олега Глушкова пьесы Мориса Метерлинка "Синяя книга". В центре сюжета – девочка Матильда, которая вместе со своим плюшевым медведем ищет брата Тиля, похищенного Царевной Ночи. Они окажутся в заводных часах, карамельном заводе и на войне. Сценография в стиле поп-арт и сценические трюки выглядят потрясающе: детям до десяти точно понравится, а вот тем, кто постарше, может, будет скучно. В главной роли – Муся Тотибадзе, дочь грузинского живописца Константина Тотибадзе и муза режиссера Георгия Добрыгина. Сидеть лучше подальше – тогда будет хорошо видно всю сцену, а посмотреть там есть на что.

Где: театр Наций

Адрес: Петровский переулок, дом 3

Когда: 6 января, в 18:00

Стоимость: 3000-3500 рублей

"Ночь перед Рождеством" в соборе на Малой Грузинской

Фото: facebook.com/Концерты в Соборе на Малой Грузинской

В католическом соборе воссоздадут тексты Гоголя под аккомпанемент органа. В программе: "Черевички" П. Чайковского, "Ночь перед Рождеством" Н. Римского-Корсакова и "Шаги на снегу" К. Дебюсси. За музыкальное воплощение гоголевских образов отвечают органный дуэт "Artbene", народный артист Валерий Баринов и лауреат 14-го международного конкурса им. Чайковского Алексей Чернов. Советуем всем, кто любит писателя мистификатора и обожает органную музыку.

Где: Римско-католический кафедральный собор

Адрес: улица Малая Грузинская, 27/13

Когда: 7 января, в 20:30

Стоимость: 1000-2500 рублей

Семейный новогодний бал в Пушкинском музее

Специально для тех, кто хочет провести Рождество вместе с детьми – бал с программой, основанной на сказках о богатыре Бове-королевиче. Кстати, именно из этой старинной легенды Пушкин позаимствовал для "Сказки о Царе Салтане". "Бал" – лишь название, на самом деле гостей ждет экскурсия по особняку на Пречистенке, участие в шуточном кулачном бою, знакомство с героями русских былин, исследование родословной солнца русской поэзии и изготовление подарка Деду Морозу. И да, танцев в программе нет.

Где: улица Пречистенка, дом 12

Когда: со 2 по 7 января

Стоимость: 1900 рублей с человека

Ретроспектива фильмов Ларисы Шепитько в кинотеатрах "Москино"

Фото: Фотохроника ТАСС

Кинотеатры сети "Москино" отмечают 80 лет со дня рождения режиссера Ларисы Шепитько, самобытного гения отечественного кинематографа. Напомним, на счету у нее фильмы "Крылья" (1966), "В тринадцатом часу ночи" (1969), "Ты и я" (1971), "Восхождение" (1977), и все: во время работы над следующей картиной режиссер погибла в автокатастрофе.

Расписание:

Фильм "Ты и я": 6 января, в 11:30, в кинотеатре "Молодежный" и 8 января, в 13:30, в кинотеатре "Салют"

Фильм "Крылья": 6 января, в 14:00, в кинотеатре "Сатурн" и 7 января, в 15:00, в кинотеатре "Спутник"

Фильм "Восхождение": 6 января, в 13:30, в кинотеатре "Салют" и 7 января, в 11:20, в кинотеатре "Полет"

Стоимость: бесплатно

Ксения Сергиенко