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13:56

Мобильную экскурсию о советских полководцах подготовили в Москве к 9 Мая

технологии общество 9 Мая

13:56

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ко Дню Победы для москвичей и гостей столицы подготовили мобильную экскурсию о 16 советских полководцах и улицах, названных в их честь. Экскурсия доступна в приложении "Мосгорпасс", сообщили Агентству "Москва" в оргкомитете акции "Бессмертный полк".

Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мобильном приложении для пассажиров общественного транспорта "Мосгорпасс" появилась еще одна экскурсия, рассказали организаторы акции. Они пояснили, что виртуальный тур "познакомит пользователей с московскими бульварами, проспектами и улицами, гордо носящими имена победоносных маршалов".

Пользователи "Мосгорпасса" смогут узнать историю 16 великих полководцев, среди которых – Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Александр Василевский, Родион Малиновский и Семен Тимошенко. "Каждый из них внес неоценимый вклад в разгром врага и по праву заслужил всемирную славу", – сказано в сообщении организаторов "Бессмертного полка".

В ходе мобильной экскурсии также расскажут, как назывались улицы и бульвары Москвы до их переименования в честь прославленных военачальников. В частности, проспект Маршала Жукова до 1974 года назывался Новохорошевским шоссе, а улица Маршала Василевского до 1978 года была 5-й улицей Октябрьского Поля и Новой Бодрой. На месте бульвара Рокоссовского располагался безымянный сквер с проездами по обеим сторонам, отметили в оргкомитете.

Ранее сообщалось, что в библиотеке "Московской электронной школы" разместили новую подборку материалов столичного Главархива о героях ВОВ. В рамках медиапроекта "Герои Советского Союза – наследникам Победы" на платформе МЭШ разместили ранее не публиковавшиеся документы о судьбах советских летчиков, спасавших экипаж ледокола "Челюскин", участников гражданской войны в Испании, советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войн.

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