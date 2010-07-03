Материалы о героях ВОВ разместили в библиотеке МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню Победы в библиотеке "Московской электронной школы" появилась новая подборка материалов столичного Главархива о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента образования и науки.

Представитель ведомства пообещал, что библиотека МЭШ будет регулярно пополняться уникальными архивными документами, а также видео- и аудиоматериалами, газетными статьями и фотографиями. В частности, в рамках медиапроекта "Герои Советского Союза – наследникам Победы" на платформе МЭШ разместили ранее не публиковавшиеся документы о судьбах первых Героев Советского Союза: советских летчиков, которые принимали участие в спасении экипажа ледокола "Челюскин", участников гражданской войны в Испании в 1936–1939 годов, а также советско-финской, Великой Отечественной и Советско-японской войн.

Коллекция документов Героев Советского Союза, которая легла в основу проекта, хранится в архивном фонде Москвы и насчитывает свыше 1,2 тысячи дел военных, награжденных этим званием в разные годы. "Уникальные материалы, впервые опубликованные за много десятилетий, несомненно, будут использоваться учителями на уроках, школьниками, которые занимаются научно-исследовательской работой, а также всеми, кто интересуется историей", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в библиотеке МЭШ уже доступны первые 50 биографий Героев Советского Союза. В дальнейшем этот раздел планируют обновлять вплоть до празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в следующем году. К этому времени рассчитывают загрузить более 1 тысячи биографий. Помимо этого, пользователи МЭШ смогут ознакомиться с трехтомным сборником "Москва – столица победителей". Он содержит материалы о военных буднях защитников и жителей столицы.

В планах Главархива Москвы – подготовить и передать в библиотеку "Московской электронной школы" документы об участниках Курской битвы, о женщинах, которые воевали в диверсионных группах и партизанских отрядах, о летчицах, санинструкторах, связистках, снайперах и пулеметчицах.

Городской медийный образовательный проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. МЭШ включает более 35 тысяч электронных сценариев уроков, а также электронные дневники, пособия, тестовые задания и журнал оценок. Библиотеку МЭШ формируют сами учителя, загружая в нее учебные материалы.

В конце марта "Московскую электронную школу" пополнили новые материалы из архивного фонда столицы. Это 190 документов о московских бульварах и парках, а также о водоснабжении города в начале XX века.

С 2019 года материалы МЭШ доступны не только в России. Чтобы ознакомиться с библиотекой "Московской электронной школы", достаточно скачать мобильное приложение в App Store или Google Play.