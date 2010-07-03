Более 700 столичных учителей получили гранты за вклад в развитие "МЭШ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 700 учителей получили гранты за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, на недавнем совещании городского департамента образования и науки гранты вручили десяти московским педагогам. Они разработали оригинальные сценарии уроков и создали тематические блоки сценариев для интерактивных занятий "МЭШ". Как уточнили в ведомстве, с момента запуска проекта за вклад в его развитие наградили 722 преподавателей, которые работают в 314 школах столицы.

Уточняется, что некоторые учителя уже успели получить по несколько грантов. При этом по количеству награжденных педагогов (31 человек) лидирует школа №1571. Второе место занимает школа №2036. В топ-5 также попали школа №627, Московская международная школа и школа №1560.

Как пояснили в ведомстве, учителей мотивирует в первую очередь не денежное вознаграждение, а признание коллег, которые используют материалы "МЭШ" в своей работе.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

Успех "МЭШ" Сергей Собянин объяснил тем, что в рамках проекта учителям дали возможность самостоятельно формировать его контент. Это делает образовательную платформу живой и интересной для школьников, считает мэр.

В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. С этим достижением их поздравил Сергей Собянин.