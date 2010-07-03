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17:00

Новые материалы появились в библиотеке "МЭШ"

образование технологии

17:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В библиотеке "Московской электронной школы" ("МЭШ") появились новые материалы из архивного фонда столицы. Туда загрузили 190 документов и фотографий, которые посвящены сохранению окружающей среды и поддержанию экосистемы города в прошлом веке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В документах содержатся сведения о столичных бульварах и парках, водоснабжении города в начале XX века. Среди материалов есть доклады Московской городской управы, планы парков, эскизы зданий, справки, постановления и заключения. Также в библиотеку "МЭШ" добавили снимки города, сделанные в прошлом веке известными корреспондентами.

Сергей Собянин ранее сообщил, что библиотека "МЭШ" станет доступна для пользователей со всего мира. Доступ к библиотеке будет открыт в ближайшее время. Пользователи смогут ознакомиться со всеми материалами, которые не защищены авторским правом. Для этого необходимо скачать приложение "Московская электронная школа" в App Store или Google Play.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

Московская электронная школа

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образование технологии

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