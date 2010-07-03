Доступ к библиотеке МЭШ получат пользователи со всего мира

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) станет доступна для пользователей со всего мира. Об этом сообщил Сергей Собянин.

О своем решении мэр объявил на встрече с учителями, внесшими вклад в развитие МЭШ. Собянин отметил, что библиотека должна быть доступна для учителей, школьников, жителей России и зарубежных стран.

"Я хотел сегодня посоветоваться с вами, что дальше делать, как дальше развивать эту систему, как лучше адаптировать к работе учителей, учащихся, родителей, разработчиков проекта. Как интегрировать в эту среду ваших коллег из других регионов, дать возможность подгружать свои знания, свои сценарии, дополнять нашу образовательную платформу знаниями педагогов из других регионов, может, из других стран. Сделать нашу систему более открытой – это следующий дополнительный шаг для развития", – сказал Собянин.

Доступ к библиотеке МЭШ будет открыт в ближайшее время. Пользователи смогут ознакомиться со всеми материалами, которые не защищены авторским правом. Для этого необходимо скачать приложение "Московская электронная школа" в App Store или Google Play.

Кроме того, Собянин поручил разработать механизм, который позволит всем желающим принять участие в создании контента МЭШ. Авторы наиболее востребованных материалов получат гранты за вклад в развитие проекта.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. МЭШ также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

