Доступ к библиотеке МЭШ получат пользователи со всего мира

Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) станет доступна для пользователей со всего мира. Об этом сообщил Сергей Собянин.
О своем решении мэр объявил на встрече с учителями, внесшими вклад в развитие МЭШ. Собянин отметил, что библиотека должна быть доступна для учителей, школьников, жителей России и зарубежных стран.
"Я хотел сегодня посоветоваться с вами, что дальше делать, как дальше развивать эту систему, как лучше адаптировать к работе учителей, учащихся, родителей, разработчиков проекта. Как интегрировать в эту среду ваших коллег из других регионов, дать возможность подгружать свои знания, свои сценарии, дополнять нашу образовательную платформу знаниями педагогов из других регионов, может, из других стран. Сделать нашу систему более открытой – это следующий дополнительный шаг для развития", – сказал Собянин.
Доступ к библиотеке МЭШ будет открыт в ближайшее время. Пользователи смогут ознакомиться со всеми материалами, которые не защищены авторским правом. Для этого необходимо скачать приложение "Московская электронная школа" в App Store или Google Play.
Кроме того, Собянин поручил разработать механизм, который позволит всем желающим принять участие в создании контента МЭШ. Авторы наиболее востребованных материалов получат гранты за вклад в развитие проекта.
"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. МЭШ также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.
В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.