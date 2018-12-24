Минкомсвязи разберется с повышением цен на мобильную связь

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Глава Минкомсвязи Константин Носков выразил надежду, что рост тарифов на связь в стране с начала 2019 года не станет глобальным трендом среди мобильных операторов.

"Будем разбираться. Надеюсь это не глобальная тенденция", – цитирует министра ТАСС. "Все равно всегда происходило снижение цен", – добавил Носков.

В то же время глава Минкомсвязи напомнил о серьезной нагрузке на операторов в связи с ростом НДС и из-за "пакета Яровой". Несмотря на эти трудности, министр рассчитывает, что в дальнейшем роста цен удастся избежать.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года российские сотовые операторы поднимут тарифы на связь из-за повышения НДС. Оповещения абонентам уже начали отправлять "Мегафон" и "Вымпелком". Специалисты не исключили, что позже будет еще одно повышение, связанное с исполнением операторами "пакета Яровой" и другими факторами.

В декабре ФАС оштрафовала "Вымпелком", МТС и "Мегафон" за внутрисетевой роуминг. Каждая из них должна будет в течение 60 дней заплатить 737,5 тысячи рублей. По мнению антимонопольного ведомства, услуги связи при путешествиях по России за пределами домашнего региона стоили необоснованно дорого.

Кроме того, в конце декабря Госдума отменила национальный роуминг для сотовой связи на территории России. Закон устанавливает одинаковые условия для услуг связи, вне зависимости от того, находится абонент в домашнем регионе или за его пределами. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

