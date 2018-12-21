Российские сотовые операторы поднимут тарифы в январе – СМИ

В январе 2019 года у сотовых операторов в России изменится стоимость тарифных планов. Оповещения абонентам уже начали отправлять компании "Мегафон", "Вымпелком". Специалисты считают, что рост обусловлен повышением НДС.
Как рассказал РИА Новости гендиректор TelecоmDaily Денис Кусков, в январе рост тарифов, связанный с повышением НДС, составит примерно 2–5%. При этом он отметил, что позже будет еще одно повышение, связанное с исполнением операторами "пакета Яровой" и другими факторами.
В настоящий момент на сайте "Вымпелкома" уже опубликовано сообщение об изменениях с 1 января. Они коснуться постоплатных и предоплатных тарифных планов, постоплатных опций и стоимости звонков по ряду международных направлени на постоплатных тарифах и опциях. При этом оператор отмечает, что все льготные опции, подключенные ранее, останутся у абонентов в неизменном виде.
В свою очередь, "Мегафон" начал рассылать абонентам sms с оповещением об изменении с 9 января стоимостных характеристик тарифов.
Ранее в декабре ФАС России оштрафовала компании "Вымпелком", МТС, "Мегафон" за внутрисетевой роуминг. Каждая из них должна будет заплатить 737,5 тысячи рублей в течение 60 дней.
По мнению антимонопольного ведомства, услуги связи при путешествиях по России за пределами домашнего региона стоили необоснованно дорого. Ежесуточная плата при нахождении абонента вне домашнего региона тоже считают необоснованным. Служба предупреждала операторов об устранении этой разницы в тарифах. При этом устранение не должно ухудшить положение абонентов.
Компании не исполнили предупреждения в полном объеме. В марте ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства и признала тройку операторов нарушившими закон "О защите конкуренции".
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