Госдума отменила национальный роуминг в РФ

Сколько сэкономят россияне из-за отмены национального роуминга

Госдума отменила национальный роуминг для сотовой связи в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь на территории РФ оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг связи каждому абоненту. Их стоимость не будет зависеть от того, находится он в домашнем регионе или вне него. Абонент оплачивает телефонное соединение с собеседником, находящимся за пределами России.

Закон начнет действовать с 1 июня 2019 года. "Мы прошли через довольно жесткое сопротивление сотовых операторов, которые говорили, что сами отменят роуминг. Они говорили об этом более года, а мы настаивали: пока не примем закон, они не пошевелятся", – сказал лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он уточнил, что благодаря документу абоненты сэкономят 36 миллиардов рублей в 2019 году.

18 декабря ФАС оштрафовала компании "Вымпелком", МТС, "Мегафон" за внутрисетевой роуминг. Каждая из них должна будет заплатить 737,5 тысячи рублей в течение 60 дней.