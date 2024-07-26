Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов в столице из-за жары. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозу синоптиков, в выходные дни, 27 и 28 июля, в Москве температура воздуха днем прогреется до 28–30 градусов, поэтому количество отдыхающих у водоемов увеличится. В связи с этим спасатели в усиленном режиме приступили к патрулированию Москвы-реки и городских водоемов для оперативного выявления и предотвращения происшествий.

Сейчас, по словам Бирюкова, в столице функционирует 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Они размещены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости гражданами. Таким образом, около 14 станций расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

Каждый день за безопасностью жителей и гостей столицы на водоемах следят свыше 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы, а в жару – 130 человек.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", – уточнил заммэра столицы.

Спасатели осуществляют дополнительно контроль на береговой линии, а также проводят беседы с отдыхающими.

Бирюков также попросил граждан быть аккуратнее на водоемах, выбирать специально отведенные для купания места, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности при нахождении у воды и не оставлять без присмотра детей.

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