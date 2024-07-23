Вильфанд: в Центральной России начинается "идеальное лето"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Идеальное лето" в Центральной России начнется с 23 июля, заявил в эфире радио КП научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Испытания жарой закончились на достаточно продолжительное время, фактически до конца июля. И сейчас в центре Европейской России, в том числе и в Москве, наступает не краснодарское, не астраханское, не волгоградское, а классическое московское лето, которое и соответствует климатическим нормам", – отметил синоптик.

По словам Вильфанда, на протяжении всей ближайшей недели дневная температура воздуха будет оставаться в пределах 22–27 градусов. При этом с наступлением ночи она будет опускаться до 15 градусов. Специалист отметил, что такая погода является нормальной и совершенно естественной для Москвы.

Вместе с тем синоптик обратил внимание, что, несмотря на снижение температуры, солнце остается активным. В связи с этим он призвал продолжать защищать кожу от воздействия его лучей.

Ранее сообщалось, что самая теплая погода на текущей неделе в Москве и Подмосковье установится в среду, 24 июля. В этот день в столице воздух прогреется до 26–28 градусов. Синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков.