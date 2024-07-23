Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 23 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье 23 июля, информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в области – от 21 до 26 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Сухая погода установится в столице с 23 июля. На этой неделе солнечная погода будет периодически сменять облачность, а прохладные воздушные массы будут двигаться с северо-востока. Воздух в Москве будет прогреваться до комфортных 24–26 градусов.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что в начале августа воздух в столице может прогреться до 30 градусов. По ее словам, надежда на то, что летнее тепло еще сохранится и в августе, весьма велика.