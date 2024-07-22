Синоптик Шувалов: дожди "без экстрима" ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кратковременные дожди, вызванные прохождением атмосферного фронтального раздела с севера, ожидаются в Москве 22 и 25 июля. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Не обойдут нас стороной дожди, но назвать их затяжными и неделю дождливой просто язык не поворачивается, потому что прогнозируются дожди только сегодня. <…> В четверг тоже вторичный холодный фронт, <…> он выражен в осадках, но не выражен в температуре", – цитирует синоптика телеканал "360".

По прогнозам Шувалова, в Москве установится классическая июльская погода с температурой от 21 до 26 градусов. В понедельник, 22 июля, столбики термометров покажут 21–23 градуса.

Температура 23 июля уже будет в пределах 23–25 градусов, 24-го числа – от 25 до 27 градусов и без осадков. В четверг, 25 июля, ожидается второй фронтальный раздел, которые принесет небольшие кратковременные дожди "без экстрима". С 26 по 28 июля также не ожидается осадков, рассказал Шувалов.

"Не надо из-за одного дня расстраиваться. Погода еще вполне летняя", – подытожил метеоролог.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что в начале августа воздух в Москве может прогреться до 30 градусов. По ее словам, официальный прогноз на весь следующий месяц синоптики пока не составили – для этого еще слишком рано. Однако, по предварительным данным, первые дни будут довольно теплыми.