Синоптик Позднякова: сутки 21 июля в Москве были на 0,1 градуса ниже климатической нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура 21 июля в Москвы была на 0,1 градуса ниже климатической нормы. Об этом специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

В результате ночь на 22 июля оказалась на один градус холоднее, чем 21 июля: на ВДНХ было 15,8 градуса, в районе Бутово – 13,5 градуса. Температура подстилающей поверхности понизилась до 16 градусов, уточнила Позднякова.

Синоптик добавила, что наиболее низкая температура в ночь на 22 июля отмечалась на границе Тверской и Московской областей, что вызвано особенностями рельефа.

Ранее сообщалось, что 22 июля будет самым прохладным днем за всю неделю. Днем температура воздуха составит от 21 до 23 градусов, ночью – около 15 градусов. Небольшое похолодание объясняется тем, что через территорию Москвы проходит холодный фронт. В течение всего дня погода будет оставаться облачной.