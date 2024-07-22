Вильфанд: понедельник станет самым прохладным днем в Москве на текущей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самая прохладная погода за всю неделю с 22 по 28 июля ожидается в Москве в понедельник, 22-го числа. В этот день воздух прогреется днем только до 21–23 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью температура составит около 15 градусов, дневные температуры отметятся в 21–23 градуса, на юге столицы – 18–25. Такая температура примерно на один градус ниже нормы", – уточнил синоптик.

Эксперт также обратил внимание, что небольшое похолодание объясняется тем, что через территорию столицы проходит холодный фронт. По словам Вильфанда, на протяжении всего дня погода будет оставаться облачной. При этом воздушные массы будут перемещаться не с северо-востока, а с севера.

Между тем в целом на предстоящей неделе в Москве синоптики прогнозируют переменную облачность и до 28 градусов. Уже со вторника, 23 июля, и вплоть до конца рабочей недели на формирование метеорологических условий в столице будет оказывать влияние антициклон.

