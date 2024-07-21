Переменная облачность и до 28 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Переменная облачность и до 28 градусов ожидаются в Москве на неделе с 22 по 28 июля, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

С понедельника на столичный регион будет влиять северная перифериая уходящего циклона, который принесет к Москве прохладный воздух, отметил эксперт.

Так, 22 июля в городе установится преимущественно облачная погода. Прогнозируются кратковременные дожди, днем могут пройти и локальные грозы. В дневные часы воздух прогреется до 21–23 градусов, что несколько ниже климатической нормы.

При этом уже со вторника, 23 июля, и вплоть до конца рабочей недели на формирование метеорологических условий в столице будет оказывать влияние антициклон. За это время, по словам синоптика, уменьшится количество облаков и остановятся осадки, а температура воздуха вновь начнет расти.

"Во вторник днем будет 24–26 градусов. Самым теплым днем недели ожидается среда, температура 26–28 градусов, что на 2–3 градуса выше климатической нормы. К концу недели температура немного понизится и вернется к значениям вторника", – рассказал Леус.

Между тем в воскресенье, 21 июля, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза. При этом температура воздуха в городе в дневные часы будет варьироваться от 23 до 25 градусов.