Эксперт Гринин: не стоит снимать грозу на телефон, находясь на балконе или у окна

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вероятность попадания молнии в человека на балконе или у окна крайне мала, но стоять там во время грозы все же не стоит. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Ранее жителей столицы предупредили о грозе и ветре до 15 метров в секунду во второй половине дня 18 июля. В городе местами ожидается от 5 до 10 миллиметров осадков.

Гринин отметил, что многие любят наблюдать за грозой с балкона или из окна, но при этом боятся попадания в них молнии.

"В многоквартирных домах вероятность этого крайне невелика: там есть системы защиты от грозы, которые отводят удар. Кроме того, обычно молния бьет в наиболее высокую точку", – объяснил специалист.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Что касается тех, кто любит снимать грозу из окон или с балкона на телефон, разряд теоретически может попасть в электронный прибор. Вероятность этого выше, чем попадание молнии владельцу в голову, но все-таки не велика. Однако стоять там во время грозы в принципе все же не рекомендуется.

По словам эксперта, гораздо большую опасность в этом плане представляет ветреная погода.

"Если вы стоите у открытого окна, из-за сильного ветра оно может хлопнуть и разбиться. То же самое с балконом, если забыть закрыть дверь. Кроме того, может сдуть вещи, поэтому перед непогодой их лучше убрать", – заключил Гринин.

Ранее Гринин перечислил главные правила поведения при сильном шторме. В частности, нельзя находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. По возможности лучше переждать ненастье в помещении, сказал эксперт.