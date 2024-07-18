Эксперт Гринин: не стоит снимать грозу на телефон, находясь на балконе или у окна

18 июля, 18:14Безопасность
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Вероятность попадания молнии в человека на балконе или у окна крайне мала, но стоять там во время грозы все же не стоит. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
Ранее жителей столицы предупредили о грозе и ветре до 15 метров в секунду во второй половине дня 18 июля. В городе местами ожидается от 5 до 10 миллиметров осадков.
Гринин отметил, что многие любят наблюдать за грозой с балкона или из окна, но при этом боятся попадания в них молнии.
"В многоквартирных домах вероятность этого крайне невелика: там есть системы защиты от грозы, которые отводят удар. Кроме того, обычно молния бьет в наиболее высокую точку", – объяснил специалист.
По словам эксперта, гораздо большую опасность в этом плане представляет ветреная погода.
"Если вы стоите у открытого окна, из-за сильного ветра оно может хлопнуть и разбиться. То же самое с балконом, если забыть закрыть дверь. Кроме того, может сдуть вещи, поэтому перед непогодой их лучше убрать", – заключил Гринин.
Ранее Гринин перечислил главные правила поведения при сильном шторме. В частности, нельзя находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. По возможности лучше переждать ненастье в помещении, сказал эксперт.