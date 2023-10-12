Три способа, которые помогут сделать обувь водонепроницаемой

В дождливую погоду "расклеиваются" не только ботинки, но и люди, ведь в мокрой обуви мерзнут ноги. Разбираемся, как сделать ее водонепроницаемой, чтобы не заболеть из-за обильных осадков.



Фокус со свечой

Добиться водоотталкивающего эффекта на обуви можно с помощью обычной бесцветной свечи. Необходимо натереть ей поверхность ботинок, уделяя особое внимание швам и стыкам.

После этого обувь надо прогреть горячим воздухом с помощью фена – воск расплавится и пропитает материал. Такой барьер вода уже не сможет преодолеть. Этим способом легко защитить от влаги не только обувь из кожи и кожзаменителей, но и текстильные туфли.

Вариация с маслом

Часто в лайфхаках по уходу за обувью советуют использовать касторовое масло. Оно хорошо подходит для смягчения и придания блеска изделиям из кожи и ее заменителей. Кроме того, это масло прекрасно справляется с задачей гидроизоляции.

Чтобы добиться хорошего водоотталкивающего эффекта, лучше приготовить специальную пропитку. На водяной бане надо растопить чайную ложку парафина и две чайные ложки касторового масла. Теплую смесь нужно нанести на поверхность обуви.

Надежная гидроизолирующая пропитка получится, если использовать льняное масло. С ним надо соединить измельченный на терке парафин. Здесь также важно выдержать правильные пропорции. Масла должно быть вдвое больше. Смесь необходимо нагреть на водяной бане и нанести в теплом виде на обувь тонким слоем с помощью губки. Таким способом можно пропитывать изделия только из кожи и кожзама.

Важные нюансы

Чтобы пропитка обуви получилась качественной, необходимо помнить о некоторых важных правилах. Если их не соблюдать, конечный результат может разочаровать.

Прежде чем обрабатывать обувь любым водоотталкивающим составом, ее надо хорошо очистить от грязи и просушить. Не стоит выходить на улицу в ботинках сразу после их обработки. Смесь должна впитаться в материал, а для этого необходимо время. Лучше наносить ее вечером и оставлять ботинки в покое до утра.

Влага внутри обуви образуется еще и в результате активной работы потовых желез. Поэтому ботинки надо в любом случае ежедневно просушивать. Помогут в этом саше с силикагелем или тканевые мешочки с гречкой или рисом. Их надо положить внутрь обуви на ночь, чтобы они поглотили появившуюся влагу.

